"Habar nu am si nici nu ma intereseaza!" Balgradean, INAMICUL numarul 1 la FCSB! Ros-albastrii nu il iarta pe portar si il acuza in continuare de TRADARE

Duckadam a vorbit despre situatia lui Balgradean.

La sfarsitul lunii februarie a acestui an, Balgradean a semnat in secret cu CFR Cluj. Gigi Becali a aflat de acest lucru la 10 zile distanta dupa ce portarul ros-albastrilor a semnat cu campioana Romaniei si i-a interzis sa mai calce la baza de antrenament de la Berceni. Mai mult decat atat, Florinel Coman, prieten bun cu Balgradean i-a blocat numarul de telefon dupa cele intamplate.

Liga 1 este pe cale sa se reia, cel mai probabil pe 13 iunie, iar la FCSB sunt cativa jucatori care nu se afla cu echipa in pregatire, iar unul dintre acestia este si Cristi Balgradean. Chiar daca au trecut aproape 3 luni din momentul in care Balgradean a ales sa semneze cu CFR Cluj, oficialii celor de la FCSB nu pot trece peste gestul facut de portar. Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al vicecampionei Romaniei a dezvaluit ca jucatorii au fost foarte dezamagiti de ceea ce a facut Balgradean.

"Habar nu am care e situatia lui Balgradean si nu ma intereseaza. El nu a fost corect fata de colegii lui. In rest, avea tot dreptul sa semneze cu oricine. S-a vazut si in reactia colegilor ca nu a fost corect cu ei. E strict problema lui", a declarat Duckadam, la PRO X.