SPECIAL | Visul lui Gigi Becali s-a împlinit! FCSB este noul „turn de control” din Superligă 

În ultimii 5 ani, de când CFR Cluj domină competiția internă, Gigi Becali (64 ani) a fost impresionat de modul în care elevii lui Dan Petrescu (54 ani) se impun în duelurile aeriene.

De altfel, în luna februarie a acestui an, exasperat că nu găsește doi fundași centrali care să nu-i dea emoții la fazele fixe, omul de afaceri a declarat, la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că ar lua un baschetbalist să joace în apărare, numai să dea cu capul înaintea adversarilor.

Gigi Becali: „M-am gândit să-l bag pe Edjouna atacant, să dea cu capul!”

„L-aș lua numai să dea cu capul (n.r. - Radu Drăgușin). De aia am luat țepe la fundașii centrali, că eu mă gândesc că e înalt și dă cu capul, cum era Szukala. Uite, mi-a plăcut acum fundașul central de la Mioveni. Unul înalt, român, am uitat cum îl cheamă. Are și nume reprezentativ românesc. Burnea, da, bravo! Joacă în stânga? O să-l luăm și-l facem fundaș central! Merge și atacant dacă e înalt și dă cu capul. Eu tot m-am gândit să-l băgăm pe Malcom atacant, dar nu vor ei.

Așa m-am gândit eu, dar mi-au zis că ne facem de râs. El e cel mai bun închizător din România (n.r. - Malcom Edjouma).

Până la urmă o să iau doi baschetbaliști să dea cu capul”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.



La 7 luni distanță, dorința lui Gigi Becali s-a împlinit. FCSB a ajuns la 9 jucători cu o înălțime peste 1,90 m, 3 dintre ei fiind portari. Iar supremația fizică a roș-albaștrilor s-a văzut și în playoff-ul UEFA Conference League, împotriva norvegienilor de la Viking.

Ștefan Târnovanu (22 ani) - 1,97 m

Andrei Vlad (23 ani) - 1,90 m

Răzvan Ducan (21 ani) - 1,92 m

Joyskim Dawa (26 ani) - 1, 94 m

Joonas Tamm (30 ani) - 1,92 m

Rachid Bouhenna (31 ani) - 1,91 m

David Miculescu (21 ani) - 1,90 m

Malcom Edjouma (25 ani) - 1,91 m

Andrea Compagno (26 ani) - 1, 94 m

Gigi Becali: „Am vrut un tanc în atac, iar acum îl am!”

Ultimul sosit la FCSB, Andrea Compagno, este atacantul pe care Gigi Becali îl căuta de mult timp, după spusele omului de afaceri.

„Am vrut un tanc în atac, iar acum îl am. Eu știu că Dică îl plăcea și pe Bauza, dar am avut ghinion că Bauza s-a accidentat. Dar la mijloc stau totuși mai bine și nu suntem disperați să îl luăm acum și pe Bauza. Noi în atac acolo aveam mare nevoie de unul precum Compagno”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Pe lângă aceștia, FCSB mai are și alți jucători cu talie, dar care au sub 1,90 m, toți cu veleități defensive.

Iulian Cristea (28 ani) - 1, 85 m

Risto Radunovic (30 ani) - 1,84 m

Adrian Șut (23 ani) - 1,86 m

Marco Dulca (23 ani) - 1,84 m