Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Compagno la FCSB. De ce ezita italianul să semneze: „Asta a fost!”

Gigi Becali a dezvăluit că motivul pentru care mutarea intrase in impas în urmă cu două zile deși FCSB și Universitatea Craiova intrase în impas.

Becali confirmă transferul lui Compagno

„Tată, gata, am închis-o cu Compagno. Am rezolvat cu băiatul, iar de mâine este la antrenament. Nu a fost vorba că mi-a cerut bani mulți la salariu. Băiatul voia la fel cât avea la Craiova. Însă, eu i-am dat un pic mai mult cât lua la Mititelu. Problema a fost la banii pe care el îi voia la semnătură, dar până la urmă am rezolvat și treaba asta. I-am dat și vreo 30 de mii la semnătură.

Am vrut un tanc în atac, iar acum îl am. Eu știu că Dică îl plăcea și pe Bauza, dar am avut ghinion că Bauza s-a accidentat. Dar la mijloc stau totuși mai bine și nu suntem disperați să îl luăm acum și pe Bauza. Noi în atac acolo aveam mare nevoie de unul ca Compagno.

Suporterii olteni nu trebuie să sară pe Mititelu. Ei trebuie să fie mândri că unul ca Gigi Becali i-a pus pe masă lui Mititelu 1.500.000 de euro. Voi credeți că vedea de la un alt patron din Liga 1 banii ăștia pe Compagno? Mititelu a ieșit bine în câștig după afacerea asta. Cât a dat el pe Compagno că să îl aducă la Craiova? Păi, vedeți! A făcut o afacere foarte bună pentru clubul său. Așa că, Mititelu nu trebuie acuzat de nimeni”, a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Cine este Andrea Compagno, atacantul transferat de FCSB

Andrea Compagno (1.94m) a evolut în ultimele două sezoane la FC U Craiova, iar în primul, cel din Liga 2, italianul a marcat nouă goluri în 25 de meciuri.

Compagno a impresionat și în Liga 1, competiție în care a marcat de 12 ori în 28 de meciuri, în sezonul trecut. În actuala stagiune, fotbalistul născut la Palermo are deja cinci goluri în șase apariții: câte unul contra lui CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și două împotriva lui FC Argeș.

Andrea Compagno și-a început cariera în țara natală, unde a jucat pentru Catania, Due Torri, Pinerelo, Torino U19, Borgosesia sau Norense.

În perioada 2018-2020, înainte de transferul la FC U Craiova, Compagno a jucat în San Marino, la Tre Fiori FC, unde a avut o medie de aproape un gol pe meci: 37 de reușite în 41 de apariții.