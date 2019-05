Sotia lui Camora, pregatita de petrecerea pentru titlu: "Chiar azi ii spuneam lui Mario in masina ca asa incep sa simt emotiile si golul acela in stomac!"

CFR poate castiga titlul inainte sa joace. Va incepe petrecerea la Cluj daca FCSB n-o bate pe Sepsi.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Tucudean va fi fotbalistul cu cele mai multe titluri de la CFR. El a mai luat campionatul cu FCSB si Viitorul: "Am controlat campionatul de la inceput pana la sfarsit si e pacat sa facem, o prostie acum!"

Fanii CFR-ului au aprins torte la antrenament. Petrescu le-a interzis clujenilor sa puna sampania la rece. Sotiile fotbalistilor sunt gata de petrecere. Capitanul Camora e de 3 ani cu o romanca. Ea joaca golf.

"Chiar azi ii spuneam lui Mario in masina ca asa incep sa simt emotiile si golul acela in stomac", a declarat Mira Camora.

Camora isi ia cetatenia romana. N-avea deloc o parere buna despre Romania cand a ajuns la Cluj.

"Ca e plin de tigani, pentru ca asa suntem perceputi in multe tari din afara. As fi foarte mandra de el, ar fi ceva foarte frumos sa joace pentru nationala Romaniei. Sarmalele ii plac in mod deosebit", a mai declarat Mira.

Sotia lui Camora a terminat doua facultati si lucreaza in domeniul financiar.