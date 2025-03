Universitatea Craiova a terminat sezonul regulat pe locul 3, cu 52 de puncte, dar începe play-off-ul cu 26 de puncte, la egalitate cu Dinamo și Farul Constanța. FCSB este lider, cu 28 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 27 de puncte.



Sorin Cârțu, nemulțumit înainte de play-off: „Din păcate...”



Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, a vorbit despre parcursul echipei. Fostul antrenor este mulțumit de recuperarea punctelor în ultimele etape, dar nemulțumit că echipa nu a intrat în play-off de pe prima poziție.



„Din punctul meu de vedere, este un sezon reușit. Avem 52 de puncte și intrăm cu 26 în play-off. Am recuperat mult în ultimele meciuri, mai ales că, la un moment dat, se puneau întrebări chiar și despre accederea în play-off. Ți-am spus, tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, când echipa a avut o medie de peste 2 puncte pe meci, ne dă șansa să plecăm în acest play-off cu o anumită încredere. Ar fi fost bine să fi avut această plecare în play-off de pe primul loc, dar ați văzut și voi ce s-a întâmplat la ultimul meci: am jucat pentru locul 1 și, din păcate, am pierdut”, a spus Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, pentru PRO TV și Sport.ro.



Ultimul meci din sezonul regulat a fost înfrângerea cu FCSB, scor 0-1, pe Arena Națională. Adrian Șut a marcat singurul gol al partidei în minutul 29.



Universitatea Craiova va juca primul meci din play-off vineri, de la ora 20:00, împotriva celor de la U Cluj. Partida se vede LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.