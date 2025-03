Nervos după o decizie luată de arbitrul Marian Barbu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova a fost surprins de camerele TV manifestându-se în loja de pe Arena Națională.



”Probabil că în play-off o să iau calmante”, a spus, mai în glumă, mai în serios, oficialul de la FCSB. Campioana României va începe play-off-ul de pe primul loc, dar are un avans de un singur punct față de principala urmăritoare, CFR Cluj.



Mihai Stoica: ”Ne mai ies și porumbei”



Lupta este mai strânsă ca niciodată în zona play-off-ului, având în vedere că locul 1 și locul 5 sunt distanțate de doar două puncte.



„Eu nu o să pun pe cineva să mă filmeze în timpul meciurilor, cum sufăr eu pentru echipă. N-o s-o fac niciodată. Dacă mă mai prind cadrele, mă mai prind, și eu mai am reacții cum are Sorin Cârțu și nu o să comentez ce face pentru că suntem oameni, suntem bărbați.



Ne mai ies și porumbei. Doar cine nu trăiește cu intensitate poate să stea liniștit la meciuri, sau cine ia calmante. Noi nu luăm calmante, Sorin nu știu dacă ia, dar eu nu iau. Nu mai iau, probabil că în play-off o să iau”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Clasamentul la intrarea în play-off:



1. FCSB - 28p

2. CFR Cluj - 27p

3. Universitatea Craiova - 26p

4. Universitatea Cluj - 26p

5. Dinamo - 26p*

6. Rapid - 23p

* Dinamo este singura echipă care a beneficiat de rotunjire.



Program prima etapă din play-off: