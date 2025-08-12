Cârțu a criticat atitudinea patronului FCSB, sugerând că influența sa în fotbalul românesc continuă să fie una dăunătoare. Reacția vine în urma unui monolog în care Becali și-a etalat superioritatea față de rivali, a jignit oameni de fotbal și și-a calculat public sprijinul pe care l-ar avea în Ligă.



Legenda oltenilor a criticat în termeni direcți ieșirea publică a latifundiarului din Pipera.



"M-a deranjat când a început să zică că distruge nu știu ce pe acolo. Ce distrugi, mai mult decât a făcut anul trecut, ce poate să facă? Tot cu influențe și așa mai departe", a spus Sorin Cârțu la PRO TV (SPORT.RO).



Discursul lui Becali care a aprins spiritele



Scandalul a fost declanșat după ce Comitetul de Urgență al FRF a modificat o regulă din ROAF pentru a-i permite lui Gigi Becali să-l reintroducă pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat, o mișcare ce a stârnit furia cluburilor rivale, în special a celor de la Rapid și Universitatea Craiova. Dan Șucu, acționarul giuleștenilor, i-a cerut chiar demisia președintelui LPF, Gino Iorgulescu.



Replica lui Becali a fost un discurs egocentric, în care și-a proclamat supremația. "Ei să știe un lucru, atât trebuie să știe: că eu sunt băiatul lui Tase Becali și el nu accepta egalitatea, era numărul 1. Nici eu nu o accept! Sunt eu, apoi ei. Cum să fie Șucu sau Rotaru egali cu mine?", a transmis Becali prin intermediul Fanatik.



În aceeași intervenție, patronul FCSB și-a demonstrat forța, calculând un ipotetic vot în LPF pentru demiterea lui Gino Iorgulescu, unde ar câștiga detașat, scor 11-5. În timpul acestei "numărători", Becali l-a jignit pe antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, pe care l-a numit batjocoritor "iehovistul".



"Ăia ai mei, Șut și ceilalți, trebuie să audă: «Bă, îl avem pe Hulk!»", și-a încheiat Gigi Becali discursul.

