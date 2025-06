Fostul jucător a lui Dinamo în perioada iulie 2018 - ianuarie 2022, care a evoluat 6 luni la rivala FCSB, a fost întrebat despre mutarea lui Dennis Politic la formația „roș-albastră”.

Deian Sorescu: „Voi ați mai rămâne?!”

Sorescu a pus accent pe faptul că Dinamo l-a împins să plece la momentul în care a semnat cu Rakow, transferat de la Dinamo în schimbul a 900.000 de euro.

„Nu pot să vorbesc din punctul de vedere al lui Dennis. La mine știți care a fost situația. Dacă nu au grijă de jucătorii lor... Ce pot să mai zic? Mie mi-au dat tricoul jos. Voi ați mai rămâne dacă vă dau afară din casă? Eu nu pot comenta în locul lui Dennis, el știe cel mai bine.



La mine a fost altă conjunctură. Eu am fost într-o perioadă foarte grea. Doar cei din interior știu. Acum se pare că situația e mult mai bună față de cum era atunci. Dar dacă nu știi să îți prețuiești lucrurile...



Domnul Gigi poate cumpăra pe oricine. Contează cine are mai multă putere. Și poate lui Dennis îi va merge mai bine. Va juca în cupele europene, se va bate la titlu. Am înțeles că și Dinamo își propune asta. Mă bucur că e pe drumul cel bun. Eu am rămas cu gândul și sufletul acolo, dar atât timp cât mă dai afară din casă... ”, a declarat Deian Sorescu.