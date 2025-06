UPDATE După aproximativ 10 minute de la postarea inițială, Dinamo a schimbat mesajul de adio:

”Mulțumim, Dennis Politic!

Sosit în vara anului 2023, Dennis a jucat în 63 de meciuri pentru Dinamo, reușind să înscrie 14 goluri și să ofere 4 pase decisive.

În sezonul recent încheiat, Dennis a evoluat în 27 de meciuri, înscriind 6 goluri și oferind 2 pase de gol.

Dennis Politic își va continua cariera la FC FCSB.”

Știrea inițială

Dennis Politic a fost prezentat marți seara de FCSB, care a oficializat tot atunci și despărțirea de Alexandru Musi, ajuns la Dinamo.

Clubul ”câinilor” s-a trezit abia miercuri spre prânz cu un anunț sec legat de plecarea căpitanului la marea rivală:

”Mulțumim, Dennis Politic.

Clubul nostru a ajuns la un acord cu cei de la FCSB privind cedarea definitivă a lui Dennis Politic.

Sosit în vara anului 2023, Dennis a jucat în 63 de meciuri pentru Dinamo, reușind să înscrie 14 goluri și să ofere 4 pase decisive”.



Dennis Politic a postat un mesaj după despărțirea de Dinamo, după care a oprit comentariile



Fostul dinamovist a fost principala țintă a lui Gigi Becali pentru această perioadă de mercato. În schimbul său, patronul FCSB l-a cedat pe Alexandru Musi (20 de ani) plus încă un milion de euro.

După ce a fost prezentat oficial ca noul jucător al campioanei României, Politic a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru fanii dinamoviști.

Politic a transmis mulțumiri celor de la Dinamo. ”Vă doresc tot binele din lume”, a scris fostul căpitan al echipei lui Kopic, după care a oprit comentariile la postarea respectivă.

Mesajul lui Dennis Politic după despărțirea de Dinamo:

„Mulțumesc, Dinamo!

Am trăit momente intense și speciale în tricoul lui Dinamo, de la salvarea de la retrogradare sezonul trecut, la intrarea în play off după 8 ani de zile. Au fost momente care m-au format ca jucător și ca om. Am fost primit cu căldură și m-am simțit parte dintr-o familie adevărată, chiar și în cele mai grele clipe. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și mai ales vouă, suporterilor, pentru susținerea sinceră și pasiunea voastră incredibilă.

A venit timpul pentru un nou capitol în cariera mea. Nu uit ce a fost și plec cu respect și recunoștință. Vă doresc tot binele din lume și să vă vedeți clubul acolo unde îi e locul – sus, luptând pentru glorie.

Cu respect,

Dennis Politic”