Astfel, Siyabonga Ngezana rămâne singurul fundaș central cu experiență din lotul campioanei României. Totuși, soluția pentru FCSB poate fi chiar sub nasul lui Gigi Becali.

Fiul lui Elias Charalambous vrea la FCSB

Panagiotis Charalambous, fiul antrenorului lui FCSB, este fundașul lui Pafos și a fost adversarul României în meciul pierdut de reprezentativa U19 în fața Ciprului, scor 1-2.

La finalul întâlnirii, Charalambous Jr, care este colegul lui Vlad Dragomir la Pafos și care a fost urmărit din tribune de către tatăl său, a transmis că și-ar dori să ajungă la un moment dat sub comanda lui Elias Charalambous la FCSB.

”A fost foarte plăcut să fiu urmărit de tatăl meu. Cel mai bun sfat a fost să mă bucur de joc. O victorie este o victorie. Suntem puternici, cred că putem face multe lucruri.

L-am văzut pe Vlad Dragomir, a fost foarte bun la națională. Mi-aș dori ca tata să mă antreneze. Am devenit fan FCSB de când el e acolo. Visez să joc la Steaua (n.r. FCSB)”, a spus Panagiotis Charalambous.

