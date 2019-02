SOC la CFR Cluj dupa egalul cu Hermannstadt! Toni Conceicao, dat afara de patron?! Pe cine a sunat sa-l inlocuiasca

Daca la FCSB situatia e tensionata dupa egalul cu Dunarea Calarasi, nici la Cluj lucrurile nu sunt mai calme.

Campioana en-titre din Liga 1, CFR Cluj, are un avans de 6 puncte in Liga 1 si in acest sezon si spera sa reuseasca pentru prima data sa-si apere trofeul. Insa situatia nu este deloc calma la club! Digi Sport a anuntat ca directorul sportiv, Cristi Panin, a fost dat afara de patronul Nelutu Varga dupa ce nu a raspuns la un mesaj pe care i l-a trimis chiar in timpul partidei cu Hermannstadt, trimis dupa ce Daniel Tatar a deschis scorul.

Nelutu Varga nu s-a oprit insa aici! Fanatik anunta ca patronul clujenilor l-a dat afara timp de o ora pe Toni Conceicao dupa egalul din primul meci al anului! Varga chiar l-a anuntat pe antrenorul portughez de decizia sa! Varga s-a razgandit insa dupa ce a analizat variantele de inlocuire a lui Toni Conceicao si a decis ca portughezul sa ramana! Insa scaunul acestuia este in mare pericol sa cada la primul pas gresit!

Principala varianta a lui Nelutu Varga in cazul in care renunta la Toni Conceicao este fostul antrenor de la Sporting Lisabona, Jose Peseiro! Acesta a antrenat-o si pe Rapid in urma cu un deceniu. Peseiro este liber de contract dupa despartirea de cei de la Sporting.

