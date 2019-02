CFR CLUJ - HERMANNSTADT 1-1 | Reactia lui Conceicao dupa pasul gresit al campioanei: "Trist de rezultat, mandru de jucatori!"

Cei de la CFR au pus egalul cu CFR pe seama ratarilor.

Antrenorul liderului din Liga 1, CFR Cluj, s-a declarat bucuros de evolutia echipei sale, in ciuda faptului ca CFR a ratat ocazia de a se departa fata de FCSB in clasament.

"Consider ca am pierdut 2 puncte. Sunt foarte mandru de echipa mea, a fost un joc bun, unul dintre cele mai bune ale noastre. Ne-am descurcat foarte bine cand am avut mingea. Am avut foarte multe ocazii de gol, era important sa marcam primii, sunt trist pentru rezultatul de astazi, dar jocul echipei m-a bucurat.



Aceasta este echipa pe care o avem, nu intamplator suntem pe primul loc. Petrila si Ionita au intrat bine pe teren si au facut un joc bun. Eu sunt bucuros de evolutia echipei, din pacate nu am reusit sa marcam din ocaziile avute mai mult de un gol.

Campionatul se va juca pana la final, va fi mult mai dificil de acum pentru ca toate echipele sunt puternice, vor puncte. Vor fi 4 luni foarte intense Important este sa avem stabilitate" a spus Toni Conceicao la Digi Sport.