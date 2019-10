Soareci in bucatarie, fara bani de vitamine, bucatarul a zis ca NU GATESTE dupa ce i-au luat masina! Dezvaluiri INCREDIBILE despre haosul de la Dinamo

Rezultatele si jocul lui Dinamo s-au imbunatatit semnificativ in ultima luna, dar la club tot nu e liniste.

Ultimul scandal a dus la plecarea doctorului Motoaca! Provenit din peluza, medicul muncea mai mult din pasiune pentru 'caini'. Era platit mult sub salariul normal pentru jobul pe care-l facea. Motoaca e medic si la Spitalul Judetean Ialomita, unde e sef al Sectiei de Medicina Sportiva.

Adrian Motoaca pleaca in urma conflictului pe are l-a avut cu bucatarul echipei. Cei doi s-au contrat de mai multe ori in ultimele saptamani, ultima data dupa antrenamentul de ieri. Bucatarul a anuntat ca nu mai gateste din cauza ca i-a fost luata masina la jocul cu Chiajna, cand alti angajati au avut nevoie sa o foloseasca. Motoaca s-a enervat si i-a bagat mana in gat bucatarului, enervat de reactia sa si de tonul pe care l-a folosit.

Bucatarul a fost considerat vinovat si pentru mizeria din bucatarie, unde sunt soareci si insecte, dar si pentru problemele cu stomacul acuzate de cativa dintre jucatori.

Dinamo merge inainte pe consum minim de resurse. Negoita refuza sa mai investeasca si asteapta finalizarea negocierilor cu milionarul Florica pentru a-i preda clubul. Negoita n-a vrut sa achite nici macar 1000 de lei pentru vitaminele jucatorilor, dar nici sa asigure cateva teste medicale solicitate de Uhrin. Conducerea a decis si ca jucatorii sa-si plateasca singuri RMN-urile, in cazul problemelor medicale mai serioase.



In locul doctorului Motoaca, de prima echipa s-ar putea ocupa medicul de la juniori. Acesta solicita insa un salariu de 5 ori mai mare decat predecesorul sau!