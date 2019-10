Dinamo a castigat aproape tot. "Ros-albii" au dominat nationale de tenis din aceasta toamna

Echipele CS Dinamo au castigat trei din cele patru competitii.

CS Dinamo Bucuresti a castigat turneul feminin din cadrul Campionatelor Nationale pe Echipe la Seniori, dupa ce s-a impus in toate cele trei intalniri de pe tabloul final. A fost 5-2 cu CSM Bucuresti, 6-1 cu CS Sportul Studentesc si 7-0 cu CSA Steaua. Georgia Craciun, Ilona Ghioroaie, Oana Simion, Andreea Prisacariu, Miriam Bulgaru, Irina Fetecau, Alessia Ciuca, Simona Ogescu si Ilinca Amariei au jucat pentru campioana Romaniei, Constantin Cosmescu fiind capitanul-nejucator. Pe podium au urcat CSM Bucuresti (Cristina Ene, Nicoleta Dascalu, Andreea Mitu, Andreea Rosca, Cristina Dinu, Ana Taranu si Liana Ungur) si CS Sportul Studentesc (Ioana Gaspar, Alexandra Cadantu, Gabriela Duca, Camelia Hristea, Annemarie Cristmann, Nicoleta Bajescu, Andreea Novaceanu si Ioana Ducu).

Turneul masculin de seniori a fost castigat de CS Universitatea Cluj, cu trei victorii din tot atatea posibile: 5-2 cu CS Dinamo - Centrul Sportiv Brasov, si, de fiecare data, 4-3, cu CSM Bucuresti si TC Bucuresti. Calin Manda, Alexandru Jecan, Victor Cornea, Razvan Codescu, Adrian Barbu, Uladzimir Ignatik si Mihnea Turcu Mihnea au jucat pentru echipa campioana, capitan-nejucator fiind Titu Turcu. Medaliile de argint au revenit, in acest an, celor de la CSM Bucuresti (Dragos Dima, Nicolae Frunza, Bogdan Apostol, Bogdan Borza, Cezar Cretu, Adrian Ungur si Cezar Chicosu), podiumul fiind completat de CS Dinamo (Vlad Dancu, Dan Alexandru Tomescu, Vasile Antonescu, Valentin Vanta, Alexandru Luncanu, Dacian Craciun, Victor Crivoi, Nicholas David Ionel si Luca Tatomir).

De asemenea, Dinamo a castigat ambele titluri in competiile pe echipe Under 18. La masculin, echipa a fost formata din Filip Jianu, Radu Papoe, Dragos Popeanga, Alex Cosmin Pavel, Mircea George Marin si Alexandru Coman. Dinamovistii au invins la turneul final pe CS Scolar Nr. 6 (3-2), ACS Livone Bucuresti (5-0) si AS Tenis Club Bucuresti (3-2). La feminin, echipa a fost formata din Fatima Keita, Alessia Ciuca, Raluca Tudorache, Simona Ogescu, Ilinca Amariei si Silvia Costache, junioarele trecand, pe rand, de CSM Bucuresti (3-2), CSS Ploiesti (5-0), AS Tenis Club Bucuresti (5-0).