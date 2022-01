Universitatea Craiova - Rapid, ora 20:00, LIVE TEXT. Luptă încinsă pentru zona play-off-ului

Universitatea Craiova și Rapid sunt la egalitate de puncte înainte de meciul direct și prima partidă oficială din 2022. Oltenii ocupă locul cinci, cu 32 de puncte, și cu o victorie se pot distanța de zona locurilor de play-out.

Universitatea Craiova - Rapid, ora 20:00! Luptă încinsă în zona play-off-ului

De partea cealaltă, Rapid este prima din play-out, tot cu 32 de puncte. În meciul tur dintre cele două echipe, Universitatea s-a impus pe Arena Națională, scor 2-1. A fost prima înfrângere a Rapidului din acest sezon de Liga 1.

Universitatea Craiova vine după o perioadă slabă în Liga 1. Oltenii nu au mai câștigat din luna octombrie și au ajuns la 25 de puncte de liderul CFR Cluj, după 21 de etape. Rapid a remizat în ultima partidă din 2021, scor 1-1 cu FC Botoșani.

"Va fi un meci foarte greu, ţinând cont de vremurile pe care le trăim. A fost greu să ne antrenăm pentru că unii dintre noi au avut acest virus. Dar cu ajutorul suporterilor şi cu ambiţie sperăm să facem un meci bun şi să obţinem victoria.

Prezenţa fanilor va fi un plus pentru noi. Noi am încercat să ne mobilizăm, doar împreună putem trece peste această perioadă proastă. Trebuie să intrăm încrezători şi să jucăm ceea ce am pregătit cât am apucat în cantonament”, a spus Nicușor Bancu.