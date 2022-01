Reghe mai și câștigă! Cum i-a caracterizat, imediat după victoria cu Rapid, pe Ivan și Koljic

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Rapid Bucureşti, scor 1-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 22-a a Ligii 1.

Unicul gol al partidei a fost reuşite de bosniacul Elvir Koljic (5), din centrarea lui Andrei Ivan.

"Îngrijorat la început, fericit la sfârșit. Eram îngrijorat de situația noastră, am avut o perioadă foarte grea. Sunt bucuros pentru jucători, am avut perioade foarte bune, păcat că nu am reușit să mai înscriem încă un gol. Rapid rămâne din nou surpriza acestui campionat, cu jucători foarte buni.

Eu sunt obișnuit cu Ivan, îl cunosc, îl văd zilnic, știu ce poate. Și Andrei a avut o săptămână foarte grea, a suferit o operație la gingie, nu știam dacă poate juca. Faptul că a alergat pe teren, merită lăudat.

Să mai așteptăm câteva etape, m-aș bucura ca Elvir să reușește să marcheze în fiecare meci. Are calitățile necesare, simțul de atacant și tehnica necesară de a marca. A trecut și el printr-o perioadă dificilă, dar noi avem așteptări mari de la el", a declarat Reghecampf.

Universitatea se impusese şi în tur, cu scorul de 2-1. Rapid a obţinut un singur punct în ultimele sale trei meciuri.