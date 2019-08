Radoi asteapta oferte din Liga 1: "Daca nu, vreau tot aici aproape! In Europa!" Ce cadou si-a facut de ziua lui: l-a costat 350.000 de euro

Radoi si-a facut singur un cadou de lux: o masina de 350 de mii de euro!! De la anul, Radoi asteapta oferte din Liga 1.

Peste un milion de euro valoreaza masinile pe care le-a condus Radoi. Sunt marea lui pasiune!Ultima achizitie l-a costat 350.000 de euro.

"Din pacate drumurile din Romania nu iti ofera o priveliste prea minunata de a-l conduce asa ca ma gandesc sa il vand deja", a a declarat Radoi.

Radoi viseaza si la masina pe care o conduce Ronaldo. Un Bugatti de 2,5 milioane de euro. Radoi si-o va permite, cand va prinde un contract de antrenor in afara!



"Sincer, in momentul de fata ma gandesc catre un club de Liga 1. Daca nu va fi un club de Liga 1, vreau sa fie tot un club aici aproape. In Europa", a mai declarat Radoi.