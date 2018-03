Situatie dificila la o echipa din play-off! Au ramas fara bani si trebuie sa vanda jucatori pentru supravietuire! Vedeta echipei poate ajunge la Steaua

Chiar inaintea meciului cu Steaua din etapa a 3-a a play-off-ului, cei de la CSM Poli Iasi au probleme uriase.

Cea mai mare surpriza din sezonul regulat a fost CSM Poli Iasi - dupa revolutia din vara trecuta cand a adus aproape un lot intreg nou, Poli a impresionat in multe momente ale sezonului si i-a luat fata lui Dinamo la calificarea in play-off.

Situatia este insa acum mult mai dificila - clubul moldovean trebuie sa obtina aproximativ 1.5 milioane de euro pana la finalul sezonului, scrie Gazeta. Iar banii din drepturile TV tocmai au fost folositi pentru a plati salariile restante fata de jucatori.

"Indiferent cat de grea va fi situatia, noi o sa jucam serios pana la sfarsit. Nu conteaza clasamentul, jucam pentru televiziuni, ca de acolo vin banii" a declarat Flavius Stoican.

Astfel, cei de la CSM Poli Iasi ar putea renunta la cei mai buni jucatori in vara in speranta ca vor obtine astfel banii necesari. Albanezul Kamer Qaka a fost dorit de CFR Cluj si Steaua iar interesul pentru jucatorul de doar 22 de ani poate reveni in vara. Pana atunci, CSM Poli Iasi joaca duminica pe National Arena impotriva Stelei.