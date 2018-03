Anunt BOMBA in aceasta dimineata! Care este echipa GATA sa plateasca clauza lui Budescu! Ce TEAPA isi poate lua Steaua

Cel mai bun jucator al Stelei din acest sezon ar putea sa paraseasca echipa in vara.

Constantin Budescu se poate desparti in vara de Steaua! La 29 de ani, Budescu are sansa de a pleca la o echipa tare din Vest: "N-a ales Steaua pentru bani! A avut oferte mult mai bune financiar, din Arabia, din Turcia, dar am declinat ofertele si va face o treaba buna aici si apoi pasul pentru o echipa din Vest" spunea impresarul jucatorului, Florin Lovin, in urma cu cateva zile.

Budescu are o clauza de 3 milioane de euro si a aparut prima echipa dispusa sa o plateasca! Conform Fanatik, Slavia Praga este formatia interesata de Budescu! Cei de la Slavia au avut reprezentanti care l-au urmarit pe Budescu la mai multe partide si au fost convinsi cand au aflat pretul necesar pentru a-l aduce. Cei de la Slavia erau dispusi sa plateasca 4 milioane de euro pentru un jucator de profilul stelistului!

Daca ar ajunge la Slavia Praga, Budescu s-ar duela in campionat cu Florin Nita, Nicolae Stanciu si Bogdan Vatajelu. Slavia sta mai bine in clasament decat Sparta, fiind pe locul 2, la 9 puncte in spatele liderului Viktoria Plzen.