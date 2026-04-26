Echipa pregătită de Zeljko Kopic a învins-o cu 3-1 pe Rapid în etapa #6 a play-off-ului, la capătul unui meci în care ”câinii” au jucat mult mai bine decât rivala din București. Confruntarea a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.

”Simți ceva special când marchezi contra Rapidului?” Răspunsul lui Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a intrat la pauză în locul lui Milanov, iar schimbarea făcută de Zeljko Kopic s-a dovedit a fi decisivă. Căpitanul ”câinilor” a înscris în minutul 59 pentru 2-0.

La finalul meciului, Cîrjan a evidențiat că e extrem de bucuros pentru cele trei puncte obținute de ”câini” împotriva lui Rapid, în fața căruia Dinamo a cedat cu 3-2 în turul play-off-ului.

”Suntem foarte bucuroși de această victorie. A fost un roller-coaster săptămâna asta. A fost extraordinar. Un sentiment pe care nu-l voi uita. M-am bucurat cu familia mea, cu suporterii. Am intrat și am marcat.

(n.r. Simți ceva special când marchezi împotriva Rapidului?) Simt ceva extraordinar de fiecare dată când marchez pentru clubul meu de suflet.

Am zis că trebuie să uităm meciul cu Craiova și că trebuie să ne concentrăm pe meciul de astăzi.

A fost o perioadă mai grea pentru mine, acum în ultimele zile am avut o răceală și nu m-am putut odihni bine. A fost decizia lui mister și ce să zic mai mult, sunt bucuros că am intrat în cele din urmă.

Contează foarte mult, acesta e obiectivul nostru, să mergem în Europa. Suntem pe locul 4 și ne dorim să mergem cât mai sus. O să ne concentrăm 100%, muncim în continuare pe antrenament”, a spus Cătălin Cîrjan.

Dinamo - Rapid 3-1

Milanov a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Armstrong. În actul secund, Cîrjan a majorat diferența la 2-0 în minutul 59, iar Musi a înscris golul 3 în minutul 71.

Rapid a înscris prin Paraschiv în minutul 88, iar cele trei puncte au mers către Dinamo la finele partidei.