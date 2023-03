"Și la 100 kg joacă în Liga 1". Greutatea lui Constantin Budescu, analizată de Denis Alibec

Atacantul a reușit să marcheze 11 goluri în 23 de apariții în actuala stagiune a Superligii. De asemenea, a oferit și o pasă decisivă la echipa de la malul mării.

Jucătorul de 32 de ani a revenit și la o formă fizică optimă, însă nu același lucru se poate spune și despre Constantin Budescu, despre a cărui greutate s-a comentat intens în ultima perioadă.

"A fost accidentat, probabil de aia are probleme acum cu greutatea. Dar talentul nu i-l ia nimeni și cred că joacă și la 100 de kilograme în Liga 1.

Vorbesc des cu el. Mi-a spus că ar dori să vină aici, o să încerc să îl propun, poate la anul îl găsim pe la Constanța", a spus Denis Alibec, potrivit DigiSport.

"Câte kilograme ai?". Constantin Budescu a oferit răspunsul



Întrebat despre greutate, Constantin Budescu s-a ferit să ofere un răspuns, spunând că nu se află în cea mai bună formă. De asemenea, mijlocașul ofensiv a precizat că în perioada în care a evoluat în Arabia Saudită, avea 78 de kilograme.

"Eu am slăbit. Când am fost ultima dată în Arabia aveam 78 de kilograme. Nu mă simțeam extraordinar, nici cum sunt acum, dar nici atunci. Undeva pe la jumătate ar trebui.

Păi, sincer, nu m-am cântărit de curând. Dar, am câteva în plus. Nu pot să zic că sunt slim fit, bine, nici nu am fost vreodată", a spus Constantin Budescu la televiziunea Digi Sport.