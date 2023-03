Greutatea lui Constantin Budescu a fost subiect de discuție în ultimul timp, iar mijlocașul ofensiv a vorbit, într-un final, despre asta.

„Câte kilograme ai?” Constantin Budescu a oferit răspunsul

Întrebat despre greutate, Constantin Budescu s-a ferit să ofere un răspuns, spunând că nu se află în cea mai bună formă. De asemenea, mijlocașul ofensiv a precizat că în perioada în care a evoluat în Arabia Saudită, avea 78 de kilograme.

„Eu am slăbit. Când am fost ultima dată în Arabia aveam 78 de kilograme. Nu mă simțeam extraordinar, nici cum sunt acum, dar nici atunci. Undeva pe la jumătate ar trebui.

Păi, sincer, nu m-am cântărit de curând. Dar, am câteva în plus. Nu pot să zic că sunt slim fit, bine, nici nu am fost vreodată”, a spus Constantin Budescu la televiziunea Digi Sport.

În actuala stagiune, fotbalistul a bifat 13 apariții în echipamentul „lupilor galbeni”. Constantin Budescu a reușit să marcheze un singur gol la Petrolul Ploiești și să paseze decisiv în patru situații.

Cifrele lui Constantin Budescu

Mijlocașul ofensiv a evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum Unirea Urziceni U19, Petrolul Ploiești, Astra Giurgiu, DL Yifang, FCSB, Al-Shabab, Damac FC, FC Voluntari, iar acum este legitimat din nou la echipa de pe „Ilie Oană”.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Astra Giurgiu, 234, unde a înscris 86 de goluri și a oferit 82 de assisturi, în aproximativ 18.000 de minute petrecute în echipamentul clubului giurgiuvean.

Petrolul Ploiești, în această stagiune

După 29 de etape disputate în actualul sezon, „lupii galbeni” se situează pe poziția a 10-a cu 33 de puncte. Petrolul Ploiești a înregistrat, în consecință, 10 victorii, trei remize și 16 eșecuri.

În ultima etapă înainte de încheierea sezonului regulat, trupa de pe stadionul „Ilie Oană” se va duela cu FC Argeș sâmbătă, 11 martie, de la ora 17:30. Ultima confruntare dintre cele două s-a terminat 2-0 pentru „lupii galbeni”.