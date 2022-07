Gustavo, prezentat la noul său club!

Fotbalistul brazilian a semnat cu Tractor FC din Iran, iar ieri a fost prezentat la noua sa echipă. 200.000 de mii de euro au plătiti iranienii pentru fotbalist.

Tractor FC ???????????????? have signed 30yo right winger & AM Gustavo ???????? from CSU Craiova for a reported fee of €200k

Quite disappointing sum for him, considering the amount he went to China for in the past, and a huge loss, but Hanca sure to be his replacement#SuperLiga1 ???????? pic.twitter.com/GmmHCkgnSL