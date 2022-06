Și-a anunțat plecarea după un sezon complicat: „E mai bine să nu mai continuăm!”

Emil Săndoi și-a reziliat înțelegerea cu Chindia Târgoviște, club pe care a reușit să îl salveze de la retrogradare în sezonul precedent.

Antrenorul de 57 de ani o pregăte pe Chindia din 2020 și era unul dintre cei mai longevivi tehnicien din prima ligă fotbalistică a României.

Săndoi pleacă de la Chindia

„Chiar azi am avut o discuție cu președintele, noi am rămas în relații bune și îl apreciez pentru că e de 7 sau 8 ani acolo, a luat echipa din Liga 3, a dus-o în Liga 2, în Liga 1, a participat la toate etapele acestei echipe. (...)

Am vorbit astăzi și am căzut de comun acord că e mai bine să nu mai continuăm. Oricum și mie mi se încheia contractul, nici nu apucasem să văd ce schimbări vor mai fi pe acolo. Nu am apucat să frunzăresc nici presa de azi, nu știam de Paul Iacob decât în momentul când s-a făcut”, a spus Emil Săndoi, potrivit Digisport.

1.17 este media de puncte obținute pe meci obținute de Emil Săndoi pe banca lui Chindia.