Emil Săndoi pleacă de la Chindia după ce a salvat echipa! Cine ar urma să îl înlocuiască

Chindia a trecut dramatic de barajul cu Concordia Chiajna. După ce a pierdut meciul tur, scor 1-2, târgoviștenii au împins duelul în prelungiri cu un gol de 1-0 marcat în minutul 90+1. Totul s-a decis la loviturile de departajare, unde echipa lui Emil Săndoi s-a impus cu 4-1.

Emil Săndoi pleacă de la Chindia. Mihai Teja ar urma să îl înlocuiască

La doar o zi după meciul dramatic de la Ploiești, Chindia ar fi decis să se despartă de Emil Săndoi, anunță Playsport. Oficialii clubului ar fi fost dezamăgiți de forma arătată de echipă în ultima parte a sezonului, dar și de faptul că echipa a fost la doar câteva minute distanță de retrogradarea în Liga 2.

Emil Săndoi își încheie contractul cu Chindia pe 30 iunie, însă clubul și-ar dori să rezilieze înțelegerea cu o lună înainte și să numească deja un înlocuitor, mai scrie sursa citată, care precizează că Mihai Teja este marele favorit pentru preluarea băncii tehnice.

Teja (43 de ani) este liber de contract din septembrie 2021, după despărțirea de Gaz Metan Mediaș. Fostul secund al lui Mircea Rednic a mai fost principal la formații precum U Cluj, Dinamo, Pandurii, FCSB, Poli Iași sau FC Voluntari.

Emil Săndoi antrenează la Chindia din iulie 2020. În primul său sezon complet a câștigat play-out-ul și a disputat barajul pentru Conference League contra celor de la FC Viitorul (2-3), iar în al doilea a salvat echipa de la retrogradare în urma barajului cu Concordia Chiajna, scor 3-3 la general (4-1 d.l.d).

Emil Săndoi: "Mi s-a terminat contractul, rămâne de văzut ce se va întâmpla"

După barajul cu Concordia Chiajna, Emil Săndoi și-a felicitat jucătorii și a anunțat că este la final de contract, urmând să aibă o discuție cu conducerea clubului.

”Vă spun sincer, a fost ceva de domeniul fantasticului. O primă manșă în care ne-am înscris noi două goluri și o a doua în care am avut 20 de ocazii de a marca, am simțit cu toții că mingea nu intră în poartă. Dar e foarte important că am crezut, că am reușit. Fără falsă modestie, v-am zis, am avut 20 de ocazii, dacă eram mai inspirați, scorul putea să ia proporții. Am suferit până în ultimul minut. Vreau să felicit și echipa adversă pentru modul în care s-a apărat, dar a beneficiat și de o lipsă de inspirație a noastră.

Îi felicit pe băieți, mă bucur pentru mine, pentru staff-ul meu. E al treilea an în care Chindia rămâne în prima ligă. Ăsta e adevărul. Echipa asta a pierdut unii dintre cei mai buni jucători, noi toate meciurile le-am disputat în deplasare, am stat numai pe drumuri.

Nu putem să spunem că avem condiții deosebite. E un lucru pe care poate nimeni nu-l credea atunci când Chindia a promovat, ca echipa să rămână patru ani consecutivi în Liga 1. După sezonul trecut, așteptam altceva. Așteptam să rămână toți jucătorii, să aducem plus valoare. Din păcate nu s-a întâmplat așa pentru că suntem un club mic. Dar toate chestiile astea se răsfrâng asupra noastră.

Nu-mi reproșez nimic, pentru mine, toți jucătorii sunt egali, nu contează numele lor. Cine greșește, de obicei, iese din echipă, așa cum s-a întâmplat cu Pițian. Cred că s-a preluat greșit o declarație a mea. Eu am spus că sunt la final de contract. În momentul de față, mie mi s-a terminat contractul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla”, a declarat Emil Săndoi