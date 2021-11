Și-a anunțat demisia în direct! Sorin Paraschiv va pleca de la Academica Clinceni: „Sper să fie un șoc la echipă!”

Sorin Paraschiv, managerul echipei Academica, și-a anunțat demisia de la Academica Clinceni, în direct la Ora Exactă în Sport. Acesta s-a plâns de rezultatele proaste ale echipei și a decis să părăsească echipa ilfoveană.

”Anul trecut am făcut lucruri extraordinare, ne-am calificat în playoff, anul acesta am lăsat foarte mult de dorit ținând cont că am păstrat 17, chiar dacă au plecat 8 sau 9, am adus jucători foarte valoroși.

De Amorim are 29 de ani și a jucat la un nivel foarte înalt, nu se aștepta nimeni la această situație. Foarte dificil pentru noi în acest moment. Anul trecut am fost în primele cinci apărări din campionat, a plecat doar Dobrescu și a venit Holzmann de la Botoșani.

Omoh are unele momente extraordinare, Cascini a jucat la un nivel foarte mare, nu pot să îi înțeleg, până acum două luni nu au avut probleme financiare. Sunt probleme acum, dar nu exagerate.

Trebuie să înțeleagă că în etapa a cincea, a șaptea, erau cu banii la zi. Ei sunt prietenii mei, dar trebuie să le spun în față adevărul. Nu înțeleg cum o echipă bună, cu jucători experimentați se poate prezenta la nivelul acesta.

Eu am decis să renunț pentru a face un loc la echipă. Astăzi am renunțat eu la funcția mea, sunt jucători aduși de mine și sper să fie un șoc la echipă la momentul acesta. În viață, ori antrenorul, ori cineva din conducerea clubului trebuie să facă ceva. Lucrurile merg fără mine, fără antrenor, dar fără jucători nu”, a spus Paraschiv, la PRO X.