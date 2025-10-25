Campioana României nu mai este nici pe departe echipa care a dominat fotbalul românesc în ultimele două sezoane și care a impresionat în Europa League în stagiunea precedentă.

Ionuț Chirilă: ”FCSB nu a făcut niciodată o selecție de joc în baza unei strategii de joc câștigătoare!”

După 13 etape, FCSB ocupă locul 12 în clasament, cu doar 13 puncte, iar în Europa League, roș-albaștrii au o singură victorie și două înfrângeri.

Ionuț Chirilă a analizat situația de la FCSB și a mărturisit că, în opinia sa, Gigi Becali a greșit o parte din transferurile de la echipă, lucru ce a dus la prăbușirea echipei.

Concret, antrenorul liber de contract din 2021 susține că în momentul în care Gigi Becali transferă un jucător care îi este pe plac nu se gândește niciun moment dacă acesta poate fi integrat cu succes în echipă.

”În situația în care e Gigi acum, mai bine nu îi spui nimic. Trebuie să înțeleagă un singur lucru. De ce echipa cu cele mai multe valori individuale din România este pe locul pe care este și Botoșaniul cu jucători necunoscuți e pe locul care e.

FCSB nu a făcut niciodată o selecție de joc în baza unei strategii de joc câștigătoare. Ai luat două titluri pe neputința Rapidului, pe schimbarea generațiilor la Farului, pe căderea CFR-ului după 5 titluri.

Nu îi iau din merite, dar nu e o echipă constantă. Dacă lui Gigi îi place un jucător de la Botoșani, nu știi dacă el va fi compatibil la FCSB. Nu se face selecția în baza unei filozofii de joc câștigătoare.

Vinzi Dennis Man, Stanciu și Gardoș, dar câți bani a pierdut pe jucători? La FCSB nu se face selecția în funcție de ceea ce vor se facă, ci doar în baza jucătorilor care îi plac sau nu”, a spus Ionuț Chirilă, potrivit digisport.ro.

