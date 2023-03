Sepsi OSK a reușit, în consecință, să se califice în play-off-ul Superligii. Covăsnenii aveau o singură variantă să ajungă printre Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid: victoria în fața lui FCU Craiova.

Sepsi, încrezătoare după victoria cu FCU: „Mai bine ca pe Play Station! Locul trei vrem în play-off”

După meci, Nicolae Păun a vorbit despre succesul covăsnenilor și a precizat faptul că în play-off, Sepsi se va lupta pentru podium. De asemenea, victoria de la Sfântu Gheorghe le-a redat încrederea jucătorilor.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm meciul ăsta. S-a vorbit foarte mult cine merită să intre în play-off. Nu știu dacă puteam să câștigăm mai categoric ca în seara asta. Mai bine ca pe Play Station să fac o glumă așa! Noi am intrat de la început hotărâți. Am vorbit și înainte de meci și toată săptămâna. Cred că de la finala cupei nu am mai fost atât de motivați. Nu știu dacă ei au avut o ocazie clară.

Locul trei ne gândim acum, dacă tot am intrat. Nu mergem să facem figurație! Și sunt sigur că vom putea obține victorii. Acum avem și noi mai multă încredere. Am suferit puțin fizic, dar astăzi cred că s-au reglat toate și mergem cu încredere duminică la Farul”, a spus Nicolae Păun după meci.

Sepsi OSK - FCU Craiova 4-0

Covăsnenii au început în forță rejucarea de pe „Arena Sepsi”. Mai întâi, Păun a deblocat tabela (minutul șapte), iar Gurău a respins în proprie poartă (minutul 16). Aganovic a închis tabela în prima repriză la 3-0 (minutul 44).

În partea a doua, Sepsi a mai lovit o dată. Pavol Șafranko l-a învins pe Gurău (minutul 50), iar covăsnenii au reușit să o învingă pe FCU și să se califice în play-off-ul Superligii, alături de Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid.