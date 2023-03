Sepsi se alătură astfel celor de la Farul Constanța, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Rapid. Formația antrenată de Cristian Bergodi intră în play-off cu 21 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului Farul.

Dioszegi scoate banii după calificarea lui Sepsi în play-off

După meci, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a anunțat că jucătorii își vor primi mâine salariile, iar ulterior și primele pentru accederea în play-off.

"Mai mult decât bucuros! Nu datorită scorului, ci a felului în care am jucat. Cred că băieții s-au mobilizat mai mult decât exemplar. S-au dăruit, 95 de minute au dat totul și au meritat. A fost o victorie foarte frumoasă. Eu cred că azi nu prea avem ce discuta. Am dominat din minutul 1, până în minutul 95. Am jucat un fotbal foarte frumos și am meritat victoria. Craiova e o echipă foarte bună, va avea un cuvânt greu de spus în play-out.

Noi nu ne vom preda. Va trebui să jucăm cu aceeași dăruire și așa vom reuși să facem multe surprize. Înainte de meci m-am dus în vestiar, am vorbit 3-4 minute, apoi am pus un filmuleț motivator și cred că băieții au înțeles mesajul. Dorim să ne clasăm cât mai sus, dar suntem conștienți că sunt 5 echipe foarte bune și nu ne va fi viața ușoară. Dacă reușim să câștigăm 3-4 meciuri, ar fi bine.

Au primă pentru obiectiv, au primă și pentru play-off. Fiecare jucător are o primă de obiectiv. Mâine intră salariile băieților. Ar fi intrat chiar și dacă pierdeam. Dacă noi zicem că 17 e zi de salariu, atunci ținem cont. Mergem la mare să facem o baie și băieții trebuie să aibă bani ca să luăm niște kaiac canoe pentru a putea vâsli, pentru că băieții sunt obosiți.

După meci nu m-am întâlnit cu domnul Mititelu, ci înainte. Am făcut schimb de pâine cu vin. Am mâncat din pâine, dar după nu l-am mai văzut. Cred că pâinea a fost bună", a spus Laszlo Dioszegi.

Clasamentul din play-off

1. Farul Constanța - 32p

2. CFR Cluj - 32p*

3. FCSB - 29p*

4. Universitatea Craiova - 27p

5. Rapid - 26p

6. Sepsi - 21p

* CFR Cluj și FCSB au beneficiat de rotunjire la înjumătățirea punctelor

Programul primei etape din play-off