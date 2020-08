Inca o plecare din echipa lui Dan Petrescu. Mutarea a fost facuta oficial!

Fostul portar de la CFR Cluj a semnat oficial cu Sepsi Sfantu Gheorghe.

Campioana Romaniei l-a lasat sa plece liber de contract pe Jesus Fernandez (32 de ani), iar fostul portar de la Real Madrid a semnat deja cu Sepsi OSK. Goalkeeperul spaniol a fost prezentat oficial de formatia covasneana. Jesus a semnat un contract pe un sezon cu optiune de prelungire.

Ibericul a ajuns la CFR Cluj in vara lui 2018, odată cu Julio Baptista. Pentru ca nu a reusit sa se impunsa, Jesus Fernandez a strâns doar 10 meciuri in tricoul "feroviarilor". Chiar si asa, acesta a mai adunat in palmares doua titluri de campion. In cariera sa a mai reusit sa castige Champions League, un Mondial al cluburilor si o Supercupă a Europei, cu Real Madrid.

125.000 de euro este cota de piata lui Jesus Fernandez, conform Transfermarkt.