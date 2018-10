O SEMNATURA distanta de o tradare URIASA! Becali a fost la un pas sa-l ia. Cum s-a schimbat totul in ultima clipa

Gigi Becali a fost la un pas de a reusi transferul lui Ciprian Deac la FCSB.

Starul CFR-ului isi daduse acordul sa vina la marea rivala, insa a picat in ultimul moment. Deac a discutat cu noii sefi de la CFR, care i-au transmis ca fac echipa de titlu in Gruia. Mijlocasul a trebuit sa-l refuze pe Becali, desi il anuntase ca e dispus sa vina la Bucuresti.

"Am fost foarte aproape sa ma inteleg cu FCSB. CFR era in insolventa, aveam probleme, nu stiam care e viitorul. Discutiile au fost foarte avansate, mai trebuia sa-mi pun eu semnatura pe contract. Chiar dupa ce am avut o discutie cu domnul Becali, m-am intalnit cu viitorii actionari de la club. Mi-au spus ca vor performanta, vor sa traga la titlu si era normal sa raman. Inainte, cand vorbisem cu Gigi Becali, nu stiam ce o sa se intample aici, nu stiam care sunt intentiile.

Tot ce mi s-a promis s-a intamplat. Titlul din vara nu s-a luat intamplator, a fost seriozitate, nu au fost intarzieri cu banii. In fotbal, toate se leaga, micile detalii conteaza. Am avut liniste, am avut conditii foarte bune si am raspuns pe masura. Inaintea campionatului Steaua facea transferuri importante, lua cei mai buni jucatori din tara, toata lumea ii vedea pe ei favoriti. Gigi Becali e un om total diferit fata de cum apare la TV. E un om deosebit, un om cu suflet si chiar a inteles motivul pentru care am ramas la CFR. Sunt in relatii bune cu Gigi Becali, este un om bun si corect", a spus Deac pentru Fanaik.