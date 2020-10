"Nu am vrut sa ii fac asta! Medicii au confirmat!" Prima reactie a lui Mihalache dupa suspendarea de 8 etape: "E o perioada grea pentru amandoi"

Ovidiu Mihalache a primit o suspendare de 8 etape dupa contactul din meciul Universitatea Craiova - Poli Iasi, in urma caruia Elvir Koljic s-a accidentat grav.

Fundasul iesenilor a comentat decizia Comisiei de Disciplina din cadrul FRF, care, pe langa suspendare, i-a aplicat si o amenda de 5.000 de lei. Mihalache este de parere ca suspendarea de 8 etape este foarte dura, el punctand ca regreta enorm ceea ce s-a intamplat.

"Dupa cum am spus si in declaratiile anterioare, regret enorm accidentarea lui Koljic! Stiu foarte bine ce inseamna pentru un jucator o accidentare, de aceea am sa regret intotdeauna acel moment nefericit cand s-a produs faultul.

Nu sunt in masura sa critic decizia comisiei, insa, in opinia mea, suspendarea pe care am primit-o este putin cam aspra, dat fiind faptul ca in niciun moment nu am intentionat sa comit faultul, parere pe care nu mi-o exprim doar eu, ci si-au exprimat-o atat expertii in domeniu, cat si medicii. Cu riscul de a ma repeta, regret accidentarea lui Koljic, aceasta perioada fiind una dificila pentru amandoi", a declarat Ovidiu Mihalache, potrivit DigiSport.

Mihalache mai are doar 7 etape de penalizare, el nefiind in lotul celor de la Poli Iasi pentru meciul cu Sepsi, din weekend. Printre partidele pe care le va rata fundasul in varsta de 35 de ani se numara duelurile cu CFR Cluj si Dinamo.

Singurul meci in care va mai juca in acest an este cel dintre Poli Iasi si FC Hermannstadt, programat in weekend-ul 19-20 decembrie.

In ceea ce-l priveste pe Koljic, atacantul a fost operat pe 4 octombrie si se afla in plin proces de recuperare. Revenirea lui este preconizata a avea loc la inceputul primaverii.