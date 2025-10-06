Fără victorie de patru etape, U Cluj rămâne pe locul nouă după 12 meciuri, cu 14 puncte, la patru puncte distanță de zona play-off-ului. Echipa care a prins Europa în sezonul precedent are planuri mari, iar conducerea a luat deja o decizie cu privire la antrenorul Ioan Ovidiu Sabău.



Ioan Ovidiu Sabău rămâne la U Cluj



Înainte de această ședință, viitorul tehnicianului de 57 de ani era pus sub semnul întrebării. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, se pare că fostul mare internațional va rămâne la U Cluj.



Sabău va avea în continuare parte de susținerea conducerii, chiar dacă startul de sezon a fost sub așteptări. Ultima victorie a ”studenților” a fost în luna august, un 0-1 în deplasare cu Unirea Slobozia.



Sabău își anunțase plecarea de la U Cluj



După înfrângerea din ultima etapă, scor 2-1 cu Csikszereda Miercurea Ciuc, Ioan Ovidiu Sabău își anunțase plecarea de la echipă. Era convins că va discuta cu șefii clubului pentru o înțelegere pe cale amiabilă, dar se pare că, în cele din urmă, a fost convins să rămână.



„Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire”, spunea Sabău, după meci.



După pauza competițională, Universitatea Cluj va avea parte de un test dificil. Va juca pe teren propriu în compania celor de la FC Botoșani.

