Se retrage Gigi Becali din fotbal?: ”N-ar fi de mirare. Pentru el, FCSB a fost un joc”

Patronul celor de la FCSB a ”amenințat” tot mai des în ultima perioadă cu retragerea din fotbal, spunând în repetate rânduri că vrea să vândă jucătorii pe care poate obține sume importante, pentru a-și ”acoperi găurile”. Dănuț Lupu crede că Becali s-ar putea retrage în următorii ani.

„N-ar fi de mirare, dacă o ține în ritmul ăsta, într-un an sau doi să se retragă. Poate vrea să vândă niște jucători, să facă niște încasări… A îmbătrânit și el. Nu mai are nebuneala aia pe care o avea altădată. Dacă nu mai are rezultate… Te joci cu o jucărie, la un moment dat te plictisești de ea.

Trebuie să recunoaștem că FCSB pentru el a fost un joc. Dar un joc care i-a ieșit și i-a adus bani. Trebuie să recunoaștem că e singura echipă care e pe plus. Nu joacă nici în Champions League, nici într-o cupă, nu ia campionatul, dar e pe plus. Când te înjură puțin lumea… Borcea cum a făcut? Te cam saturi”, a spus Dănuț Lupu, pentru Fanatik.

Gigi Becali: „De când am intrat eu în fotbal, au fost sub mine la kilometrul 100!”

„(n.r. A fost doborât recordul de asistență. Cât ați încasat din bilete la meciul cu Rapid?) Nu știu. De acum încolo o să vedeți recorduri doborâte. Păi, cu Rapid e derby. Dinamo e în B. Ăsta e derby-ul nostru. Eu când am intrat în fotbal, am înțeles că trebuie să batem Dinamo și Rapid.

I-am băgat prin falimente, atât am bătut la ei 20 de ani. De când am intrat eu, au fost sub mine la kilometrul 100”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.