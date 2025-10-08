FC Botoșani a ajuns pe primul loc la finele etapei a 12-a, cu 25 de puncte, după victoria cu 2-1 în fața celor de la UTA Arad. Moldovenii vor sta cel puțin două săptămâni pe prima poziție, până la reluarea campionatului.



Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit că un alt om de fotbal este gata să se implice în proiectul său. Adrian Porumboiu, fostul patron al FC Vaslui, e gata să-i ”sponsorizeze echipa”.



Omul de afaceri este apropiat de echipa din Botoșani, pe care ar vrea să o sprijine cu un contract de publicatate, spune Iftime, care e sigur că Porumboiu nu se va mai implica în fotbal ca acționar.



Valeriu Iftime: ”Domnul Porumboiu vine cu un contract de sponsorizare”



„Domnul Porumboiu nu a spus că vine acționar la FC Botoșani, a spus că vine cu un contract de sponsorizare, de publicitate pentru una dintre firmele sale. (n.r. - ține deja cu FC Botoșani?) Ține, ține! Ține cu Moldova, el a fost rănit, vânat, bătut de Becali și de Paszkany. Pe vremea respectivă, a cheltuit foarte, foarte mulți bani. Are niște povești pe care, dacă vi le spun, crapă aparatul de filmat.



Are tipul ăsta de revanșă, ține la Botoșani. Îl simt că ține. Are bani, nu are el nevoie de altceva. Cumva s-ar alătura cu un contract de sponsorizare, nu-i știu valoarea. Sunt absolut convins că nu mai are puterea să se aventureze, nu mai revine el în fotbal. După ce scapi, fugi cât te țin picioarele”, a spus Iftime, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În următoarea etapă, FC Botoșani va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va juca ”acasă” cu Oțelul.



Programul etapei a 13-a din Superligă:

