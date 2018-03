Dinamo si-a stabilit obiectivul pentru sezonul urmator! Bratu: "Nu sunt impacat cu asta!" Ce se intampla daca Negoita va ramane patron

Daca Dinamo ramane din vara tot pe mana lui Negoita, obiectivul va fi... salvarea de la retrogradare!

Bratu are planuri mari cu bani putini. Vrea in play-off si sa se bata la titlu! Noul antrenor al lui Dinamo, Bratu, nu vrea sa auda de play-out si la anul! Negoita anunta ca bugetul va fi mai mic ca in acest an, daca nu vine nimeni sa cumpere clubul.



"S-a spus ca sezonul viitor obiectivul pe care il avem este salvarea de la retrogradare. Eu nu sunt impacat cu acest lucru si voi dori cu siguranta mult mai mult", a declarat Bratu.

Lui Bratu ii pare rau ca fanii nu vor mai avea parte de un derby cu stelistii in acest an! La titlu, Bratu tine cu echipa care l-a eliminat din Cupa, la primul sau meci pe banca dinamovistilor.