Se încheie anul cu scandal la FCU Craiova! Banner-ul afișat de fani la meciul cu CS Mioveni

FCU Craiova ”tremură” în zona retrogradării, iar fanii au protestat, din nou, pentru deciziile luate de Adrian Mititelu, căruia i s-a cerut plecarea de la club.

Aproximativ 1.000 de fani au fost prezenți pe stadionul din Craiova pentru meci, dar fără ”nucleul dur” al galeriei oltene, care a afișat un banner.

”Dacă nu vă dați silința / Să plecați toți de la Știința”, a fost mesajul fanilor în ultimul meci al echipei din 2021.

Adrian Mititelu a anunțat că vinde clubul

„O să vindem clubul de fotbal. Oricine, inclusiv Mihai Rotaru, poate să cumpere acest club. Eu pot să demonstrez tot. Din 2005 până în 2011 tatăl meu a invest 25 de milioane de euro, a mai cheltuit 2 milioane de euro prin justiție.

În 2017 am început prin nămol, cum ne ironizau cei de la CSU Craiova, am investit 10 milioane de euro, plus încă 6 milioane de euro în bază, urmând să investim încă 6 milioane de euro. Iar lumea pe mine mă înjură, galeriia ne stresează psihic să vindem clubul. Am decis că este spre binele nostru să vindem”, a spus Adrian Mititelu Jr, la Digi Sport.