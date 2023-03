Reacția lui Nicolae Dică, după ce CS Mioveni a pierdut categoric primul meci din play-out

Antrenorul nu a fost deloc mulțumit de jocul prestat de elevii săi și se gândește deja la următoarele etape. CS Mioveni va avea ocazia să se revanșeze în următoarea rundă, când o va întâlni pe teren propriu pe Chindia Târgoviște.

Nicolae Dică: ”Am întâlnit cea mai bună echipă din play-out”

”Am făcut cel mai slab meci al nostru, nu am avut o atitudine bună, nu am făcut ce am pregătit, nu am avut încredere. Întâlneam o echipă care venea după un moment dificil și mă așteptam ca noi să punem probleme și să scoatem un rezultat pozitiv.

Am întâlnit cea mai bună echipă din play-out. Trebuie să avem încredere în continuare, pentru că putem să facem, să obținem rezultate pozitive. Trebuie să uităm cât mai repede acest joc și să luptăm în următoarele jocuri, pentru a câștiga puncte”, a spus Nicolae Dică.

Echipa lui Dică este ultima în Superligă, cu 11 puncte, dar poate spera la salvarea de la retrogradare. Regula înjumătățirii punctelor a adus-o pe CS Mioveni la doar trei puncte de următoarele două clasate, FC Argeș și UTA Arad.