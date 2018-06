Schimbare URIASA in Liga 1: creste numarul de echipe! Cum ar putea sa arate campionatul in 2019

Burleanu se tine de cuvant. Vrea sa mareasca numarul cluburilor din Liga 1.

Planul lui Burleanu e ca prima divizie sa aiba 16 echipe din 2019. Astfel, ar urma sa retrogradeze direct doua echipe la finalul sezonului, iar din B sa urce nu mai putin de 4! Locul 5 din B si 12 din Liga 1 vor juca baraj.

"Proiectul nostru este ca 4, 5 echipe sa promoveze, astfel incat sa avem o liga 1 formata din 16 echipe. Acest lucru, in schimb, trebuie discutat si cu detinatorii de drepturi TV si cu LPF. Acesta va fi, de altfel, unul dintre subiectele pe care le vom discuta in prima sedinta a Comisiei de Fotbal Profesionist, recent infiintata. Avem reprezentanti ai cluburilor din Liga 1, ma refer la patronat, dar si echipe de Liga a 2-a sau detinatori de drepturi. Il avem alaturi de noi si pe Rodion Camataru, am spus ca avem nevoie alaturi de noi si de un fost mare jucator care a reusit in mediul de business, dar si pe presedintele sindicatului fotbalistilor. Cand vom discuta de doua ori pe an despre o abordare strategica a fotbalului vrem sa putem sa implicam pe toata lumea", a spus Burleanu.

Presedintele FRF nu crede ca e prea tarziu ca schimbarea din regulament sa aiba loc: "Daca am avea o decizie inaintea sezonului, sigur s-ar putea face. In schimb, trebuie sa fim siguri ca si LPF sustine acest proiect si ca printr-un asemenea demers reusesc si ei sa-si securizeze contractul de drepturi TV, care expira la finalul acestui sezon. Practic, cu un nou sistem competitional din 16 echipe la nivelul Ligii 1, noi consideram ca ai putea sa dinamizezi competitia si sa-ti securizezi veniturile de astazi, daca nu cumva chiar sa le poti creste. Sa ne uitam la echipele care vor fi pe teren in liga a 2-a!"

Drepturile TV pentru liga a 2-a s-au vandut cu doar 400 000 de euro pentru sezonul recent incheiat. Burleanu spera ca revenirea unor cluburi ca Petrolul, U Cluj, Farul, Timisoara in B sa creasca interesul pentru competitie.

"Ne dorim ca dretinatorii de drepturi sa se uite cu mai mult interes spre liga a 2-a", spune Burleanu.