"Gigi n-a avut de ce sa ma critice!" Ce spune jucatorul care a fost DAT AFARA in aceasta vara de Steaua

Edi Stancioiu se gandeste sa se retraga dupa despartirea de Steaua.

Eduard Stancioiu s-a despartit de Steaua in aceasta vara dupa 3 ani petrecuti la echipa, perioada in care doar 450 de minute in campionat. Stancioiu a vorbit in direct la Pro X despre viitorul sau, despre concurenta cu Andrei Vlad, dar si despre Denis Alibec si parcursul echipelor romanesti in cupele europene in sezonul viitor.

"Deocamdata mai am 2-3 zile de vacanta, mi-am permis sa-mi prelungesc vacanta pentru ca nu am mai avut sef, sa zic asa. Dupa ce voi termina, voi analiza ofertele sa vad in ce directie ma voi indrepta. Asta nu inseamna ca neaparat ca jucator."



- despre cariera de antrenor si perioada la Steaua: "In principiu, da, ma atrage foarte mult ideea asta (sa fiu antrenor), imi place viata in fotbal si nu as vrea sa renunt la ea. Dezamagit nu sunt de aceasta experienta (la FCSB), am invatat foarte multe, e adevarat ca nu am jucat in putine meciuri, ci in foarte putine din punctul meu de vedere. Am avut o concurenta serioasa in persoana lui Florin Nita care era foarte greu de dat la o parte din poarta.



Apoi a venit o perioada mai altfel, sa zic asa, nu am reusit sa ma impun, sa joc, consider insa ca am invatat foarte multe lucruri. Vreau sa le multumesc celor de la Steaua ca au avut incredere in mine, nu am avut nicio problema cu absolut nimeni, toata perioada in care am fost acolo a fost foarte ok pentru mine.



A fost o situatie mai complexa (faptul ca FCSB n-a castigat titlul), nu cred ca sunt cel mai in masura om sa analizez acest lucru. Nu a fost cel mai potrivit climat pentru o performanta inalta, e adevarat.



Nu stiu daca m-am simtit nedreptatit, acestea au fost deciziile conducerii, au avut alte prioritati. Toti care se implica in acest fenomen consider ca o fac pentru bussiness, pentru bani. Era normal pana la urma daca o gandesti in acest mod sa mizezi pe un jucator care poate sa-ti produca pe viitor mult mai multi bani decat puteam eu sa produc. Asa ca decizia, pe de-o parte, a fost indreptatita."



- despre oferta de la Voluntari: "Nu stiu daca as fi ajuns secund la Voluntari sau continuam ca jucator (daca ramanea Mutu). Probabil, in functie de oferta, as fi considerat-o ca fiind primordiala. Este prea mult pentru mine acum sa ma gandesc ca antrenor principal, insa consider ca cel mai mult as fi putut ajuta un antrenor ca secund. Consider ca e cel mai mare ajutor pe care l-as putea oferi."



- despre Becali si Geambazi: "Pe mine nu a avut de ce ma critice (Gigi Becali) pentru ca nu am jucat. Am avut in general in fotbal relatii foarte bune cu absolut toata lumea, nu am vrut sa ma cert cu nimeni. Pot sa numar pe degetele de la o mana pe cei cu care am avut la un moment dat un conflict si acela de moment.



Il cunosc (pe Vasile Geambazi), este un om deosebit. Nu am avut intr-adevar prea multe legaturi, decat amicale legate de fenomenul fotbal, mai putin."



- despre Andrei Vlad: "Viitorul suna bine (la FCSB). Imi place Andrei (Vlad), este un tanar de mare perspectiva, are niste calitati incredibile. Atata timp cat va acumula experienta, cu cat va juca mai repede, cu atat va deveni un mare portar. Totul depinde de el si de increderea care i se va acorda."



- despre Alibec: "Denis (Alibec) este un copil rasfatat, dar cu caracter frumos. Cred ca nu a fost pe deplin inteles, cred ca nu a fost motivat si imi pare rau sa vad asemenea lucruri irosindu-se. Denis trebuie stors de toate calitatile pe care le are."



- despre Ousmane N'Doye: "Ultima data cand am avut informatii despre Ousmane (N'Doye) a fost cand era la Deva. I-a placut foarte mult acolo. El a vrut foarte multe" a spus Eduard Stancioiu la Pro X.