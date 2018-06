BREAKING NEWS: Sumudica mai vrea un jucator de la Steaua, dupa Alibec! Plecare neasteptata de la echipa

Sumudica a inceput deja sa caute jucatori pentru noua lui echipa din Arabia Saudita!

In afara lui Alibec, Sumudica il vrea si pe Gaman la arabi! Anuntul a fost facut de Gigi Becali, care lasa de inteles ca mutarea e aproape. Gaman a jucat putin dupa transferul la FCSB si castiga 20 000 de euro pe luna.



"Am inteles ca pe Gaman vrea sa-l ia Sumudica. Ii vrea si pe Alibec, si pe Gaman. Cautam un atacant si un fundas central, altceva nu ne trebuie", a spus Becali la PRO X.



Gaman a venit liber de contract de la Karabukspor, din Turcia, insa a fost departe de evolutiile pe care le avea in perioada Astra.