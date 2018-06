Fosta legenda a Rapidului care nu vrea sa antreneze in Giulesti! "Ati vazut ce s-a intamplat cu Lacatus la Steaua!"

Astra l-a pus antrenor pe fostul rapidist, Maldarasanu! La Rapid nu vrea el sa antreneze. Se teme de suporteri!

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Maldarasanu a luat doua titluri cu Rapid, ca jucator, dar se teme sa-i antreneze pe rapidisti. El nu vrea sa fie injurat de fani.



"Ati vazut ce s-a intamplat si cu Lacatus, o legenda a Stelei, ajungi intr-o situatie in care proprii suporteri care te-au aclamat, daca nu sunt rezultate, sa te huiduie. Si poate este cel mai dureros", a declarat Maldarasanu.



Maldarasanu are misiunea sa o duca pe Astra in play-off. Invata de la cei mai buni.