Chică-Roșă a deschis scorul în minutul 13 pentru gruparea prahoveană, dar ciucanii au restabilit egalitatea pe finalul primei reprize, prin Eppel, după o eroare a lui Bălbărău.

Eugen Neagoe: ”Şi cei arestaţi pot să vorbească mai mult!”

Eugen Neagoe s-a declarat dezamăgit de rezultatul meciului de la Miercurea Ciuc, având în vedere că, în opinia antrenorului, Petrolul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză.

Antrenorul ”Lupilor Galbeni” spune că nu înțelege motivul pentru care a primit cartonașul galben din partea lui Horațiu Feșnic, deoarece nu a adresat niciun cuvânt nepotrivit arbitrilor.

”Puteam pierde în minutul 89 din acel penalty. Nu l-am pedepsit pe Bălbărău, era clar că are moralul la pământ după acea fază. I-am rugat pe băieţi la pauză să facă tot ceea ce pot ca să câştigăm şi pentru el. Nu am reuşit, dar este bine că plecăm cu un punct.

Chică Roşă are o problemă la spate, vedem mâine ce are. Cred că am făcut o repriză foarte bună. Băieţii erau dezamăgiţi la pauză, pentru că au jucat aşa de bine şi au fost egalaţi.

Nu ştiu la faza cu Roche ce s-a judecat, nu știu cum I s-a dat al doilea galben. Eu nu am zis absolut nimic, nu am jignit, nu am folosit niciun cuvânt care nu a fost la locul lui. Întrebaţi pe cine vreţi. Nu am spus o vorbă urâtă tot jocul. Îmi dai galben pentru că am depăşit cu câţiva centimetri, l-am văzut pe Simeone iese câte 2-3 metri.

Efectiv, nu am zis nimic. Mi se pare prea ușor! Nu suntem arestaţi. Şi cei arestaţi pot să vorbească mai mult. Nu am jignit brigada, arbitrul poate să confirme. Nu am văzut faza penalty-ului. Nu am vrut să fie suspendat, este un jucător important”, a spus Eugen Neagoe după meci.

