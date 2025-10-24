Roș-albaștii ocupă locul 28 în clasament, cu doar trei puncte acumulate în primele trei meciuri.

Gigi Becali: ”Eu am vrut să-l schimb pe Șut în minutul 10!”

Adrian Șut a greșit la primul gol al italienilor, când a pierdut posesia la marginea careului. Din acest motiv, Gigi Becali l-a criticat în termeni duri pe mijlocașul campioanei, iar tirade patronului de la FCSB a continuat și a doua zi după meci.

Becali a dezvăluit că și-ar fi dorit să îl înlocuiască pe Adrian Șut după 10 minute de joc, însă s-a răzgândit pentru că nu a vrut să îl demoralizeze pe mijlocaș.

”Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.

Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva.

La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează. Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului.

N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

