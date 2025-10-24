Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns”

Petrolul a început excelent meciul și „lupii galbeni” au deschis scorul din penalty în minutul 13, prin Chică Roșă. Ciucanii au egalat în finalul primei părți, după ce Eppel a profitat de o greșeală a portarului Bălbăru și a marcat cu poarta goală.

În repriza a doua, Miercurea Ciuc putea să dea lovitura, dar Szalay a lovit bara din lovitură de la 11 metri și meciul s-a terminat la egalitate.



Yohan Roche a contestat vehement eliminarea din finalul partidei



Yohan Roche a văzut cartonașul roșu în minutul 90 al meciului de la Miercurea Ciuc, după ce a încasat două cartonașe galbene în decurs de un minut.

Primul avertisment a venit în urma protestelor de la penalty-ul acordat ciucanilor, iar al doilea a fost acordat de centralul Feșnic după bucuria de la ratarea loviturii de pedeapsă.

Jucătorul a explicat că doar s-a bucurat și nu a făcut nimic mai mult și nu înțelege decizia arbitrului de a-l elimina.

