Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns"

Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene &icirc;ntr-un singur minut: &bdquo;Nu mi-a răspuns&rdquo; Superliga
Csikszereda Miercurea Ciuc și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României.

petrolul Superliga Csikszereda Yohan Roche
Petrolul a început excelent meciul și „lupii galbeni” au deschis scorul din penalty în minutul 13, prin Chică Roșă. Ciucanii au egalat în finalul primei părți, după ce Eppel a profitat de o greșeală a portarului Bălbăru și a marcat cu poarta goală.

În repriza a doua, Miercurea Ciuc putea să dea lovitura, dar Szalay a lovit bara din lovitură de la 11 metri și meciul s-a terminat la egalitate.

Yohan Roche a contestat vehement eliminarea din finalul partidei

Yohan Roche a văzut cartonașul roșu în minutul 90 al meciului de la Miercurea Ciuc, după ce a încasat două cartonașe galbene în decurs de un minut.

Primul avertisment a venit în urma protestelor de la penalty-ul acordat ciucanilor, iar al doilea a fost acordat de centralul Feșnic după bucuria de la ratarea loviturii de pedeapsă.

Jucătorul a explicat că doar s-a bucurat și nu a făcut nimic mai mult și nu înțelege decizia arbitrului de a-l elimina.

„Nu înțeleg de ce am primit al doilea cartonaș galben. L-am întrebat de ce mi l-a dat și nu mi-a răspuns. Am luat cartonașul roșu absolut degeaba. Nu a fost ușor să luăm acest punct și suntem bucuroși că am reușit. 

Ei au ratat penalty-ul și eu m-am bucurat pentru că echipa mea, eram bucuros că nu am luat gol. Apoi a venit la mine și mi-a dat al doilea galben pentru proteste. Nu înțeleg, nu înțeleg. 

Nu am spus nimic, nu am jignit, doar m-am bucurat și mi-a dat două galbene”, a spus Roche, după remiza de la Miercurea Ciuc.

