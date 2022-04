Dinamo a rămas pe locul 14, cu 13 puncte, și se poate distanța la nouă puncte de următoarea clasată, CS Mioveni, dacă argeșenii vor câștiga meciul cu ultima clasată, Gaz Metan Mediaș.

Cosmin Matei: ”Șansele s-au diminuat foarte mult”

„Din păcate, aveam nevoie doar de victorie pentru a spera la salvarea directă. Șansele s-au diminuat foarte mult, trebuie să rămânem în continuare pozitivi, să ajungem în cea mai bună formă, fizică și mentală, pentru finalul de sezon.

În seara asta aveam o șansă bună să ne apropiem, nu s-a întâmplat. Am început bine, a fost păcat că ne-am retras, am intrat în acest joc al lor și, pe final, am pierdut cu o minge lungă și o greșeală a noastră de poziționare.

Personal, nu cred că s-a gândit nimeni la chestia asta (n.r. - la retrogradare). Suntem încrezători că putem scoate situația la capăt și să menținem echipa în prima ligă. Este o situație dificilă, au fost foarte multe schimbări la nivel de staff, a fost dificil să creeze o omogenitate și cred că acest lucru s-a văzut oarecum și ne-a dăunat în joc”, a spus Cosmin Matei, la finalul partidei.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni, iar apoi va juca în compania ultimelor clasate, Gaz Metan Mediaș și Academica Clinceni. De partea cealaltă, FCU Craiova a ajuns la 25 de puncte și este pe locul 11.

Programul lui Dinamo în play-out:

CS Mioveni - Dinamo

Gaz Metan - Dinamo

Dinamo - Academica Clinceni

FC Botoșani - Dinamo

Dinamo - UTA Arad