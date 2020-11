Sa vina Reghecampf la Craiova? "Nu, sa nu vina!" :) Reactia lui Toni Petrea cand a auzit ca s-ar putea bate la titlu cu fostul sau colaborator

FCSB e intr-o forma foarte buna sub comanda antrenorului Toni Petrea si a reusit o noua victorie clara, scor 4-1 in fata lui Botosani.

Golgeterii de serviciu de la FCSB, Man si Tanase au facut instructie cu echipa lui Marius Croitoru. Ambii au reusit cate o dubla, in timp ce pentru Botosani singurul gol a fost marcat de Florescu. Ros-albastrii s-au impus cu 4-1 si au urcat pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1, cu un golaveraj naucitor de 28:10.

Toni Petrea, care are un merit important pentru parcursul bun al echipei, a fost intrebat la finalul partidei despre posibilitatea ca Laurentiu Reghecampf sa mearga la Craiova. Dupa ce Bergodi si-a anuntat demisia, echipa din Banie este in cautarea unui inlocuitor.

"Am citit si eu ca e pe lista celor de la Craiova, interesant. Ar fi interesant un duel cu el, dar nu am informatii despre asta. Daca punem problema de lupta la titlu cu el, atunci nu, sa nu vina", a raspuns in gluma Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului.

Pentru FCSB urmeaza duelul de la Gaz Metan, programat pe 21 noiembrie, dupa pauza competitionala generata de jocurile echipelor nationale.