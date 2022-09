Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Sekou Sidibe în minutul 56, după o pasă a lui Gabriel Iancu. Iniţial golul a fost anulat de arbitrul Marian Barbu pe motiv de offsaid, însă decizia a fost întoarsă în urma consultării VAR.

Echipa giuleşteană a evoluat din minutul 31 cu un om mai puţin pe teren după eliminarea lui Alexandru Ioniţă II. Acesta a primit iniţiat cartonaşul galben pentru o intrare cu talpa din spate asupra lui Vlad Achim, dar în urma intervenţiei VAR a fost eliminat.

Formaţia condusă de Marius Croitoru a lovit în două rânduri bara porţii adverse prin Gabriel Iancu (minutul 37) şi Vlad Achim (minutul 44).

La finalul partidei au fost incidente atât în tribune, cât și la vestiare, scandalul plecând de la căpitanul Rapidului, Cristi Săpunaru, ajungându-se la violențe între mai multe persoane.

"Parcă am venit în junglă, parcă suntem în anii '80. Nici nu am putut să intrăm în vestiar. Erau mai mulți oameni de la pază decât jucători. Nici nu am putut să intrăm în vestiar. Nu pot să înțeleg chestiile astea, nu s-a terminat campionatul. Nu ne-am simțit provocați, dar am fost frustrați. Suntem pe primul loc, toată lumea vrea să ne bată. Să ne bată pe teren, nu la propriu", a declarat Horațiu Moldovan la finalul partidei.

FCU Craiova - Rapid | Incidente violente la finalul partidei