Ce a avut de zis Cristi Săpunaru, după FCU Craiova - Rapid 3-5

Giuleștenii au câștigat cu 5-3 și au ajuns pe locul trei în clasament. Succesul vine după ce, în etapa precedentă, Rapid a obținut alte trei puncte importante împotriva Farului Constanța, campioana României și una dintre echipele cu pretenții din Superligă, scor 3-1.

După meci, Cristian Săpunaru (39 de ani) a tras primele concluzii și a vorbit și despre meciul din etapa următoare, cu Dinamo (vineri, 1 septembrie, în Giulești).

Cristi Săpunaru: ”Am luat cam ușor golurile”

„O victorie meritată, ne vom bucura în seara asta și de mâine ne vom gândi la meciul cu Dinamo. A centrat bine Petrila, am fost concentrat la fel cum am fost și la meciul cu Farul. Am intrat să jucăm fotbal, de data asta am arătat că putem să jucăm.

Toată lumea își dorește ca Rapid să fie o echipă agresivă, care-și dorește să câștige fiecare meci. Am luat cam ușor golurile, dar sincer să fiu la fiecare fază în care ajungeam aproape de careul lor, aveam o ocazie periculoasă.

E bine și așa, e bine că am câștigat, asta e cel mai important. Pe mine mă întrebați? L-ați văzut ce a făcut (n.r. - Rrahmani). Sper să fie o concurență acerbă între cei doi (n.r. - Rrahmani și Dugandzic) iar la final unul dintre ei să fie golgheterul campionatului. Asta ne dorim, să fim printre primele trei echipe ale campionatului. Avem un meci foarte important împotriva celor de la Dinamo și sperăm ca la finalul meciului să câștigăm cele trei puncte”, a spus Cristi Săpunaru.

Rapid a bifat a doua victorie consecutivă și a urcat, temporar, pe locul trei în Superligă, cu 11 puncte. De partea cealaltă, FCU Craiova rămâne pe locul 13, cu șase puncte după șapte etape, dar și cu cea mai slabă apărare din campionat (18 goluri primite).

În următoarea etapă, Rapid va primi vizita celor de la Dinamo, în timp ce FCU Craiova va juca tot acasă, cu Farul Constanța.