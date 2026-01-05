Entuziasmul omului de afaceri vine pe fondul unui sezon fantastic făcut de moldoveni, care au început anul 2026 pe podiumul Superligii, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova, o transformare radicală față de stagiunea precedentă.



După ce în urmă cu doar câteva luni echipa tremura serios pentru menținerea în prima ligă, situația s-a schimbat la 180 de grade. Moldovenii se luptă acum de la egal la egal cu forțele campionatului pentru primele locuri, iar Valeriu Iftime știe exact cui se datorează acest reviriment spectaculos.



Deși recunoaște valoarea lotului, care include piese grele precum Mailat, Miron sau Ongenda, finanțatorul moldovenilor este convins că munca depusă de antrenorul Leo Grozavu, în vârstă de 58 de ani, a făcut diferența. Iftime consideră că Leo Grozavu a reușit o reconstrucție totală a echipei, transformând o candidată la retrogradare într-o pretendentă la titlu.



„Merită toată atenția”



„Eu am ținut foarte bine clubul, avem patru sau cinci jucători care pot juca la fiecare echipă din România, Mailat, Miron, Anestis, Ongenda sunt fotbaliști buni. Leo este cel mai bun antrenor român în activitate! Ceea ce a creat el la FC Botoșani... să fim serioși! Acum un an ne băteam la retrogradare, a reconstruit lotul, iar acum suntem unde suntem, el merită toată atenția”, a spus Valeriu Iftime, potrivi iAMSport.



Parcursul echipei este cu atât mai impresionant cu cât FC Botoșani nu a mai atins o asemenea constanță în rezultate de ani buni. Formația pregătită de Grozavu se află pe poziția a treia și speră la o nouă participare în cupele europene, după experiențele din preliminariile Europa League din sezoanele 2015/2016 și 2020/2021.

